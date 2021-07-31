البيلاروسي ليتفينوفيتش يهدي بلاده الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو

توج البيلاروسي إيفان ليتفينوفيتش بالميدالية الذهبية في مسابقة "الجمباز الترامبولين" ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2022".

وجاء ليتفينوفيتش البالغ 20 عاما في المركز الأول بعد أن جمع 61.715 نقطة، متفوقا على الصيني دونغ دونغ الذي اكتفى بالفضية برصيد 61.235 نقطة، فيما جاء النيوزيلاندي ديلان شميد في المركز الثالث برصيد 59.600 نقطة.

20-летний Иван Литвинович принес Белоруссии золото в прыжках на батуте 🥇



Парень показал нереальную сложность и обогнал китайца Дун Дуна, который взял медаль уже на четвертых Играх подряд 😱



Наши Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин тоже молодцы: они заняли пятое и шестое места 👍 pic.twitter.com/hT5NIEsN3e — Матч ТВ (@MatchTV) July 31, 2021

Reuters

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وميدالية ليتفينوفيتش هي الأولى لبلاده في النسخة الـ32 من الأولمبياد الصيفي "طوكيو 2022".

المصدر: rsport.ria.ru