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البيلاروسي ليتفينوفيتش يهدي بلاده الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو

الرياضة

البيلاروسي ليتفينوفيتش يهدي بلاده الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو
Reuters Lindsey Wasson
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توج البيلاروسي إيفان ليتفينوفيتش بالميدالية الذهبية في مسابقة "الجمباز الترامبولين" ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2022".

وجاء ليتفينوفيتش البالغ 20 عاما في المركز الأول بعد أن جمع 61.715 نقطة، متفوقا على الصيني دونغ دونغ الذي اكتفى بالفضية برصيد 61.235 نقطة، فيما جاء النيوزيلاندي ديلان شميد في المركز الثالث برصيد 59.600 نقطة.

البيلاروسي ليتفينوفيتش يهدي بلاده الميدالية الذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو
Reuters
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وميدالية ليتفينوفيتش هي الأولى لبلاده في النسخة الـ32 من الأولمبياد الصيفي "طوكيو 2022".

المصدر: rsport.ria.ru

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