سان مارينو تتوج بميداليتها الثانية في تاريخ الأولمبياد

أهدى الثنائي أليساندرا بيريلي وجيان ماركو الميدالية الأولمبية الثانية لبلادهما سان مارينو في تاريخها بإحرازهما الميدالية الفضية في مسابقة الرماية للزوجي المختلط في أولمبياد طوكيو.

وحل الثنائي بيريلي وماركو في المركز الثاني خلف نظيره الإسباني (فاطمة غاليز وألبيرتو فيرنانديز) الذي عانق الذهب، فيما حل في المركز الثالث الثنائي الأمريكي المكون من مادلين بيرنو وبريان بوروس.

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وهذه الميدالية الثانية لبيريلي التي دخلت التاريخ أمس الأول بإحرازها أول ميدالية أولمبية في تاريخ بلادها، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في مسابقة الرماية لفردي السيدات، لتصبح سان مارينو أصغر دولة مساحة وسكانا (34 ألف نسمة) تحرز ميدالية في تاريخ الأولمبياد.

المصدر: olympics.com