نهائي روسي خالص في بطولة العالم للشطرنج للسيدات

ضربت الروسية ألكسندرا كورياتشكينا موعدا مع مواطنتها ألكسندرا كوستينيوك في نهائي بطولة العالم للشطرنج للسيدات المقامة في مدينة سوتشي الروسية.

وجاء تأهل كورياتشكينا بعد فوزها في نصف النهائي الثاني على الأوكرانية آنا موزيتشوك.

وكانت كوستينيوك قد تأهلت للمباراة النهائية بفوزها في قبل النهائي الأول على الصينية تان تشونغ.

Россиянки Костенюк и Горячкина сыграют друг с другом в финале Кубка мира по шахматамhttps://t.co/SVrqqj6X7dpic.twitter.com/9OzX9WukLP — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 30, 2021

المصدر: rsport.ria.ru