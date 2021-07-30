التراجع عن استبعاد الفريق الأمريكي للتتابع من أولمبياد طوكيو 

أعلن منظمو أولمبياد طوكيو التراجع عن استبعاد الفريق الأمريكي لسباق التتابع المختلط أربعة في 400 متر قبل خوض النهائي يوم السبت بعدما تبادل العصا خارج المنطقة المحددة.

وقال المنظمون إن الجهة المختصة بالفصل في الطعون وافقت على إعادة الفريق الأمريكي والذي يتكون من الرباعي إليا جودوين ولينا إيربي وتيلور مينسون وبرايس ديدمون.

وسجل هذا الرباعي أسرع زمن في التصفيات يوم الجمعة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى بخصوص الظروف التي أعادت الفريق إلى المنافسات.

ولم يضع منظمو الأولمبياد بعد الفريق الأمريكي في قائمة المنافسين على ميدالية حتى صباح يوم السبت (بتوقيت طوكيو).

وفاز الفريق الأمريكي لسباق التتابع المختلط بهذا السباق الذي ظهر في بطولة العالم لأول مرة في قطر عام 2019، وسيكون المرشح الأبرز لحصد الميدالية الذهبية في طوكيو.

المصدر: "رويترز"