لاعب سابق في فريق الوداد المغربي يقتحم المجال الفني بـ"نص الليل"

يستعد محسن ناشط اللاعب السابق في فريق الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "نص الليل"، وذلك بعد تأكيد انضمامه لفريق السلسلة الإسبانية "لاكاسا دي بابيل".

وكشف ناشط في تصريح صحفي، أن اقتحامه المجال الفني راجع إلى استدعائه للمشاركة في السلسلة الإسبانية الشهيرة، إلى جانب دعم فنانين كبار وتشجيعه على خوض تجربة الغناء، موضحا أن "الأغنية التي تحمل عنوان نص الليل تجمع بين الأداء والاستعراض" ووعد جمهوره "بمفاجأة ستنال إعجابهم، وسيمنح العمل صورة إيجابية لمحسن ناشط والفن المغربي".

وعن احترافه الغناء والتمثيل، قال ناشط:"الاحتراف في كل المجالات هو فن في حد ذاته. وفي هذا العمل اشتغلت مع أسماء كبيرة محترفة، شجعتني على طرح أول عمل فني الذي سيتخذ طابعا استعراضيا"، وأضاف: "قبولي في كاستينغ (لاكاسا ديل بابيل) منحني ثقة أكبر لاقتحام المجال الفني، واحتراف التمثيل والغناء دون التخلي عن كرة القدم".

وأضاف ناشط أن "تصوير كليب الأغنية تطلب شهر ونصف الشهر من التحضير، وتم في مدينة الصويرة وأحد الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء".

وعن دخوله تجربة التمثيل، علق ناشط بالقول: "صحيح أن هناك من سيتهمني بالتطفل على ميدان التمثيل، خاصة أن الجمهور تعرف علي كلاعب كرة القدم، لكن الحياة تجارب ولا مستحيل. هذا طموح رافقني منذ الصغر، وقررت خوض التجربة. والحمد لله أن الفرصة التي أتيحت لي هي في عمل ضخم، ودخولي هذا الميدان سيكون عبر مسلسل عالمي".

ونفى محسن أن تقتصر مشاركته في المسلسل على تجسيد دور لاعب كرة القدم، كاشفا أن شرطه الوحيد كان هو "عدم تقديم مشاهد ساخنة".

المصدر: hespress.com