أول رجل يفوز بميدالية في منافسات السيدات بأولمبياد طوكيو (صور)

كتب كاليب شيفيرد تاريخا جديدا في الأولمبياد اليوم الجمعة، حيث أصبح أول رجل يفوز بميدالية في منافسات فئة السيدات، بعدما قاد نيوزيلندا في سباق التجديف بزورق ثماني موجه دفة في طوكيو.

وأدى تغيير القاعدة في عام 2017 لإزالة قيود "نوع الجنس" بالنسبة لموجه الدفة، الذي يجلس في الأمام.

وتمكن شيفيرد من الانضمام إلى إيلا غرينسلاد وإيما دوك ولوسي سبورس وغريس برندرغاست وكيري غاولير وجاكي غاولير وبيث روز وكيلسي بيفان في الوقوف على منصة التتويج في مشهد غير مألوف في الأولمبياد.

🥈Silver for the women's eight 🥈This is NZ's first Olympic medal in a rowing eight since Montreal 1976.



A huge congrats to Ella Greenslade, Emma Dyke, Lucy Spoors, Kelsey Bevan, Grace Prendergast, Kerri Gowler, Beth Ross, Jackie Gowler and coxswain Caleb Shepherd 🙌 pic.twitter.com/1NLQRbwLxQ — Newsroom (@NewsroomNZ) July 30, 2021

وأحرز الفريق النيوزيلندي المركز الثاني، خلف الفريق الكندي الفائز بالميدالية الذهبية، يليهما الفريق الصيني الذي حصل على البرونزية، والذي كان يضم أيضا رجل كموجه دفة وهو ديشانغ زهانغ، الذي يتواجد في سجلات التاريخ خلف شيفيرد.

THAT'S HOW WE ROW! 🥈 SILVER! Women's Eights Rowing 🚣‍♀️

Another medal on the water for @thenzteam on D7 of #Tokyo2020. Congratulations to Ella Greenslade, Emma Dyke, Lucy Spoors, Kelsey Bevan, Grace Prendergast, Kerri Gowler, Beth Ross, Jackie Gowler, and coxswain Caleb Shepherd! pic.twitter.com/4tVGBY72iU — Sky Sport NZ (@skysportnz) July 30, 2021

النيوزلندي #كاليب_شيفيرد أصبح أول رجل يفوز بميدالية في منافسات فئة السيدات بسباق التجديف بزورق ثماني كموجه دفة في أولمبياد طوكيو pic.twitter.com/0ESvlLFFdn — المصري الرياضي (@AlMasrySports) July 30, 2021

المصدر: olympics.com