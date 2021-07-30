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أول رجل يفوز بميدالية في منافسات السيدات بأولمبياد طوكيو (صور)

الرياضة

أول رجل يفوز بميدالية في منافسات السيدات بأولمبياد طوكيو (صور)
Reuters Piroschka Van De Wouw
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كتب كاليب شيفيرد تاريخا جديدا في الأولمبياد اليوم الجمعة، حيث أصبح أول رجل يفوز بميدالية في منافسات فئة السيدات، بعدما قاد نيوزيلندا في سباق التجديف بزورق ثماني موجه دفة في طوكيو.

وأدى تغيير القاعدة في عام 2017 لإزالة قيود "نوع الجنس" بالنسبة لموجه الدفة، الذي يجلس في الأمام.

وتمكن شيفيرد من الانضمام إلى إيلا غرينسلاد وإيما دوك ولوسي سبورس وغريس برندرغاست وكيري غاولير وجاكي غاولير وبيث روز وكيلسي بيفان في الوقوف على منصة التتويج في مشهد غير مألوف في الأولمبياد.

وأحرز الفريق النيوزيلندي المركز الثاني، خلف الفريق الكندي الفائز بالميدالية الذهبية، يليهما الفريق الصيني الذي حصل على البرونزية، والذي كان يضم أيضا رجل كموجه دفة وهو ديشانغ زهانغ، الذي يتواجد في سجلات التاريخ خلف شيفيرد.

أول رجل يفوز بميدالية في منافسات السيدات بأولمبياد طوكيو (صور)

المصدر: olympics.com

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