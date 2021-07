أول رجل يفوز بميدالية في منافسات السيدات بأولمبياد طوكيو (صور)

THAT'S HOW WE ROW! 🥈 SILVER! Women's Eights Rowing 🚣‍♀️

Another medal on the water for @thenzteam on D7 of #Tokyo2020. Congratulations to Ella Greenslade, Emma Dyke, Lucy Spoors, Kelsey Bevan, Grace Prendergast, Kerri Gowler, Beth Ross, Jackie Gowler, and coxswain Caleb Shepherd! pic.twitter.com/4tVGBY72iU