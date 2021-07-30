أولمبياد طوكيو.. نهائي روسي خالص في مسابقة التنس للزوجي المختلط

ضمنت روسيا تحقيق الميدالية الذهبية في مسابقة كرة المضرب للزوجي المختلط في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية "طوكيو 2022".

وسيكون النهائي روسيا خالصا، بعد أن تأهل إلى مباراة الصراع على الذهب كل من الثنائي الروسي، يلينا فيسنينا وأصلان كاراتسيف، وأنستاسيا بافليوتشينكوفا وأندريه روبليوف.

وجاء تأهل فيسنينا وكاراتسيف إلى النهائي بعد فوزهم على الثنائي الصربي المكون من نوفاك دجوكوفيتش ونينا ستويانوفيتش، بمجموعتين نظيفيتين، بواقع: 7-6 و7-5.

Вот так Веснина добила Джоковича и вывела нашу пару в финал 😍



Лена и Аслан, спасибо за этот матч 💪 pic.twitter.com/WlJu4tyIuW — Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021

فيما كان تأهل بافليوتشينكوفا وروبليوف إلى النهائي أصعب، فبعد خسارتهما للمجموعة الأولى أمام الثنائي الأسترالي المكون من آشلي بارتي وجون بيرز بنتيجة 7-5، قلبا النتيجة رأسا على عقب بفوزهم بالمجموعة الثانية بنتيجة 6-4 وبعدها بالشوط الفاصل والحاسم (تايبريك) بنتيجة 13-11.

Идеальный прием от Рублева – и наша пара в финале 😍



📹 Вот так Андрей закончил напряженнейший чемпионский тай-брейк



Теперь ждем в финале еще одну нашу пару: в 14:00 Веснина и Карацев встретятся с дуэтом Стоянович/Джокович на Матч ТВ 📺 pic.twitter.com/s3xRV0FRii — Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021

المصدر: rsport.ria.ru