أولمبياد طوكيو.. زفيريف يحرم دجوكوفيتش من تحقيق حلمه

أنهى الألماني ألكسندر زفيريف آمال الصربي نوفاك دجوكوفيتش بأن يكون أول لاعب يحقق الألقاب الذهبية عندما تغلب عليه في نصف نهائي منافسات فردي التنس بأولمبياد طوكيو اليوم الجمعة.

وبعد خسارته للمجموعة الأولى بنتيجة 6-1، قلب زفيريف النتيجة بفوزه في المجموعتين الثانية والثالثة، بواقع: 6-3 و6-1، ليتأهل إلى النهائي حارما النجم الصربي المصنف الأول على العالم من تحقيق حلمه بأن يكون أول لاعب في منافسات الرجال يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى وذهبية الأولمبياد في العام ذاته، وهو ما انفردت بتحقيقه النجمة الألمانية شتيفي غراف (عام 1988).

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وسيواجه زفيريف في النهائي الروسي كارين خاتشانوف الذي تغلب في وقت سابق اليوم على الإسباني بابلو كارينو بوستا في المربع الذهبي بمجموعتين نظيفيتن، بواقع: 6-3 و6-3.

المصدر: rsport.ria.ru