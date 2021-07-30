شاهد.. صلاح يصنع هدفا بتمريرة سحرية لليفربول ويتلقى أربعة أهداف

خسر فريق ليفربول الإنجليزي أمام نادي هرتا برلين الألماني (3-4) في المباراة الودية التي، جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك ضمن تحضيراتهما للموسم الكروي الجديد (2021-2022).

تقدم هرتا برلين بهدفين متتاليين حملا توقيع كل من اللاعبين، الرجننتيني سانتياغو أسكاسيبار، وسوات سيردار، في الدقيقتين (21 و31) على الترتيب.

ورد ليفربول بهدفين عبر كل من المهاجم السنغالي ساديو ماني، ولاعب خط الوسط الياباني تاكومي مينامينو، في الدقيقتين (36 و42) على الترتيب، وجاء هدف الياباني بعد تمريرة رائعة من قبل النجم المصري محمد صلاح بكعب قدمه.

The tackle and pass from Naby 🤩

The backheel from Mo 😱

The finish from Taki 🔥



A lovely team move from the Reds tonight 🙌⚽ pic.twitter.com/QEFUbYgvfQ — Liverpool FC (@LFC) July 29, 2021

ووضع المهاجم المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش الفريق الألماني في المقدمة مرة أخرى بتسجيله هدفين متتاليين له في الدقيقتين (66 و80)، وسجل هدفه الثاني بطريقة رائعة بعد أن تلاعب بصخرة الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك العائد من الإصابة عقب نحو 9 أشهر، وبعد أن ذهب الظهير الإسكتلندي أندي روبرتسون في مهرب الريح.

After months of hard work together, back on the pitch together 🙌



A fitting moment ❤️ pic.twitter.com/l6WleegrRQ — Liverpool FC (@LFC) July 29, 2021

لاعب هيرتا برلين يتلاعب بفان دايك ويسجل الرابع في مرمى ليفربول 💥⚽#ONTime_Sportspic.twitter.com/WGrQIV0e2Y — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 29, 2021

ومن ثم اختتم أليكس أوكسليد-تشامبرلين أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث "للريدز" قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

المصدر: وكالات