رسميا.. ريال مدريد يجدد عقد نجمه كارفاخال حتى عام 2025
أعلن ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي يوم الخميس أن ظهيره الأيمن داني كارفاخال البالغ 29 عاما وقع عقدا جديدا يبقيه ضمن أسوار النادي الملكي حتى عام 2025.
وجاء في بيان "الميرينغي":"اتفق نادي ريال مدريد مع داني كارفاخال على تمديد عقد اللاعب، والذي سيرتبط بالنادي لأربعة مواسم جديدة حتى 30 يونيو 2025".
👕👀 @DaniCarvajal92#Carvajal2025pic.twitter.com/JOERgr4QfY— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 29, 2021
وغاب كارفاخال عن الكثير من مباريات الموسم الماضي 2020-2021 للإصابة، ولعب 15 مباراة فقط في كافة المسابقات مع ريال مدريد الذي حل في المركز الثاني بالدوري خلف جاره البطل أتلتيكو مدريد، وودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام تشيلسي الذي توج باللقب فيما بعد.
وغاب اللاعب كذلك عن تشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا 2020 للإصابة، حيث ودع الفريق البطولة بالخسارة في قبل النهائي أمام إيطاليا التي توجت باللقب لاحقا.
✨ 18 عام— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 29, 2021
🏆 16 لقب@DaniCarvajal92 | #Carvajal2025pic.twitter.com/OYHaz3xOeU
وساعد كارفاخال، الذي يلعب للفريق الأول في الريال منذ 2013، الفريق في حصد 16 لقبا كبيرا بينها 4 لدوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري الإسباني ولقب وحيد لكأس الملك.
وانضم كارفاخال إلى لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش والجناح لوكاس فاسكيز والمدافع ناتشو هرنانديز في توقيع عقود جديدة مع ريال مدريد قبل بداية موسم 2021-2022.
المصدر: رويترز