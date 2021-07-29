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لتصبح الفرحة فرحتين.. صديق البطلة الأولمبية الروسية لوغونوفا يستقبلها بمطار موسكو ويطلب يدها للزواج

الرياضة

لتصبح الفرحة فرحتين.. صديق البطلة الأولمبية الروسية لوغونوفا يستقبلها بمطار موسكو ويطلب يدها للزواج
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قام صديق البطلة الأولمبية الروسية أنستاسيا لوغونوفا بمفاجأتها بطلب يدها للزواج أمام عدسات الكاميرا، وذلك لحظة وصولها إلى موسكو قادمة من أولمبياد طوكيو.

وفور خروج لوغونوفا من صالة الواصلين في مطار شيرميتوفو بالعاصمة موسكو، استقبلها صديقها بباقة ورد حمراء وجثا على ركبته وفتح علبة فيها خاتم، طالبا يدها للزواج وسط تشجيع الحاضرين الذين غص بهم المطار لاستقبال أبطال الأولمبياد.

ووافقت لوغونوفا على العرض فورا وعانقت صديقها لتصبح الفرحة فرحتين.

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يذكر أن لوغونوفا تألقت ضمن الفريق الروسي بمسابقة كرة السلة (3 ضد 3)، والذي توج بالميدالية الفضية أمس الأربعاء بعد خسارته بصعوبة في المباراة النهائية بفارق ثلاث نقاط بنتيجة 18-15 أمام نظيره الأمريكي الذي عانق الميدالية الذهبية الأولى لهذا النوع من الرياضة في تاريخ الأولمبياد.

المصدر: matchtv.ru

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