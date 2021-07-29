رسميا.. الدحيل القطري يعلن تعاقده مع نجم الزمالك السابق فرجاني ساسي

أعلن نادي الدحيل القطري في بيان رسمي اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي في صفقة انتقال حر قادما من الزمالك المصري لمدة 3 سنوات.

وأشار النادي القطري إلى أن ساسي وقع لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

ورفض ساسي، تجديد عقده مع الزمالك، بينما لوح فريق "القلعة البيضاء" بالتقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب بسبب عدم استكماله الموسم الأخير الذي لم ينته بعد في مصر.

بكل فخر اعتز بالفترة الاهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله انى اخلصت بذمة وامانه لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات ❤️

الخير فيما اختاره الله🙏

و قريبا سوف اوضح كل الحقائق !! — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) June 9, 2021

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ويرى نادي الزمالك أنه يجب على ساسي استكمال الموسم الحالي في صفوفه، بينما يعتقد اللاعب التونسي أنه بات بإمكانه الانتقال إلى أي ناد آخر منذ نهاية يونيو الماضي، ونشر رسالة وداع لجماهير "القلعة البيضاء" في الـ9 من يونيو الماضي.

المصدر: نادي الدحيل القطري + وكالات