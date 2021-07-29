بسبب الملاريا.. وفاة لاعب بالمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة بعد مشاركته في كأس إفريقيا (صورة)

أعلنت وزارة الرياضة الليبية وفاة لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة أيمن النقريش بمرض الملاريا، بعد المشاركة في بطولة كأس إفريقيا للعبة التي استضافتها نيجيريا مؤخرا.

وذكرت الوزارة في بيان الأربعاء أن أيمن النقريش البالغ 24 عاما، توفى بأحد مستشفيات تونس، حيث تم نقله بعد تدهور حالته الصحية.

وقال مسؤول طبي، رافق الفريق إلى البطولة في نيجيريا في وقت سابق الشهر الجاري، إن 15 لاعبا آخرين أصيبوا، بينهم خمسة حالتهم حرجة.

وعين وزير الرياضة الليبي عبد الشفيع الجويفي لجنة خاصة للتحقيق في وفاة النقريش.

وكان من المقرر تنظيم كأس إفريقيا لكرة القدم المصغرة في نيجيريا العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا حتى هذا الشهر.

وهذه المرة الثانية التي تقام فيها البطولة، وشاركت فيها تسعة منتخبات، بينها البلد المضيف.

وتوج باللقب المنتخب المصري بفوزه على نظيره الليبي في المباراة النهائية.

وعاد المنتخب الليبي بعد البطولة من نيجيريا عبر مصر، وأصيب اللاعبون بالغثيان بمجرد العودة إلى منازلهم.

ولم يعرف ما إذا كان أي من لاعبي مصر أو في المنتخبات الأخرى قد أصيبوا.

ونقل جثمان النقريش من تونس إلى ليبيا أمس الأربعاء، ودفن في مدينة مصراتة الساحلية غربي البلاد.

المصدر: أ ب