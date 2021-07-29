بعد أن تحاملت على إصابتها للتتويج بذهبية الأولمبياد..الروسية مارتيانوفا تغادر على كرسي متحرك (فيديو)

غادرت الروسية مارتا مارتيانوفا على كرسي متحرك بعد تتويجها بذهبية أولمبياد طوكيو لمسابقة المبارزة "سيف الشيش" برفقة زميلاتها في الفريق الروسي الذي تغلب في النهائي على نظيره الفرنسي.

وتحاملت مارتيانوفا على الإصابة التي تعرضت لها في النهائي، وتابعت مواجهتها ضد منافستها الفرنسية لتساهم في صعود منتخب بلادها إلى أعلى منصة التتويج معانقا الذهب.

😭 Марта Мартьянова покинула арену на инвалидной коляске 😷



После награждения Марту под руки несли подруги. Она смогла дойти до коляски и в слезах рухнула на нее. Марта оставила все силы в финале 🙌



Такую девушку нужно носить только на руках! 👏



📹 ОКР/Михаил Кузнецов pic.twitter.com/2KCfSKVGzi — Матч ТВ (@MatchTV) July 29, 2021

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وبعد حفل التتويج خرجت مارتيانوفا على كرسي متحرك وهي باكية.

وتمكن الفريق الروسي المكون من الرباعي مارتا مارتيانوفا وإينا ديريغلازفا ولاريسا كوروبينيكوفا وأديلينا زاغيدولينا من إهداء الميدالية الذهبية الثامنة لروسيا، التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

المصدر: rsport.ria.ru