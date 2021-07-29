 
مباشر

بعد أن تحاملت على إصابتها للتتويج بذهبية الأولمبياد..الروسية مارتيانوفا تغادر على كرسي متحرك (فيديو)

الرياضة

بعد أن تحاملت على إصابتها للتتويج بذهبية الأولمبياد..الروسية مارتيانوفا تغادر على كرسي متحرك (فيديو)
Sputnik Рамиль Ситдиков
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxrn

غادرت الروسية مارتا مارتيانوفا على كرسي متحرك بعد تتويجها بذهبية أولمبياد طوكيو لمسابقة المبارزة "سيف الشيش" برفقة زميلاتها في الفريق الروسي الذي تغلب في النهائي على نظيره الفرنسي.

وتحاملت مارتيانوفا على الإصابة التي تعرضت لها في النهائي، وتابعت مواجهتها ضد منافستها الفرنسية لتساهم في صعود منتخب بلادها إلى أعلى منصة التتويج معانقا الذهب.

إقرأ المزيد
روسيا تحرز ذهبية المبارزة
روسيا تحرز ذهبية المبارزة "سلاح الشيش" لفرق السيدات في أولمبياد طوكيو

وبعد حفل التتويج خرجت مارتيانوفا على كرسي متحرك وهي باكية.

وتمكن الفريق الروسي المكون من الرباعي مارتا مارتيانوفا وإينا ديريغلازفا ولاريسا كوروبينيكوفا وأديلينا زاغيدولينا من إهداء الميدالية الذهبية الثامنة لروسيا، التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

المصدر: rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا