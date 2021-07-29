حصيلة اليوم السادس لميداليات أولمبياد "طوكيو 2020"

شهد اليوم السادس من المنافسات على ميداليات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، تتويج روسيا بخمس ميداليات.

وأحرز الرياضيون الروس، الذين يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، اليوم، ميدالية ذهبية وميدالية فضية و3 برونزيات لترفع روسيا رصيدها من الميداليات في المركز الرابع على سلم الترتيب إلى 28 ميدالية (8 ذهبيات و11 فضيات و9 برونزيات).

- أحرزت روسيا ذهبية المبارزة "سلاح الشيش" لفرق السيدات.

- أحرزت روسيا فضية ثنائي التجديف للسيدات.

- أحرز الروسي كليمنت كوليسنيكوف برونزية مسابقة 100 م سباحة حرة.

- أحرز الروسي نياز إيلياسوف برونزية الجودو في فئة دون 100 كغم.

- أحرزت الروسية أنجيلينا ميلنيكوفا برونزية الجمباز الفردي على كل الأجهزة.

ولم يصعد أي من الرياضيين العرب لليوم الثالث على التوالي على منصات التتويج، ليتوقف رصيدهم عند 6 ميداليات.

رصيد العرب من ميداليات أولمبياد طوكيو حتى الآن:

- تونس: ذهبية وفضية

- الأردن: فضية

- مصر: برونزيتين

- الكويت: برونزية

وتتصدر الصين الترتيب العام برصيد 31 ميدالية (15 ذهبية، 7 فضية، 9 برونزية)، وفي المركز الثاني تأتي اليابان برصيد 25 ميدالية (15 ذهبية و4 فضية و6 برونزية)، وتليهما الولايات المتحدة في المركز الثالث برصيد 38 ميدالية (14 ذهبية و14 فضية و10 برونزية).

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الخميس 29 يوليو 2021:

المصدر: olympics.com