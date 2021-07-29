الروسي خاتشانوف يتأهل إلى نصف نهائي مسابقة التنس في أولمبياد طوكيو

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى نصف نهائي مسابقة التنس ضمن دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد فوزه اليوم الخميس على الفرنسي أوغو هومبيرت في دور الثمانية.

وتمكن خاتشانوف البالغ 25 عاما من التغلب على منافسه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع: 7-6 و4-6 و6-3، خلال حوالي ساعتين ونصف.

وسيواجه خاتشانوف في المربع الذهبي، الإسباني بابلو كارينو بوستا الفائز بدوره على الروسي دانييل مدفيديف بمجموعتين نظيفتين 6-2 و7-6.

Karen vs Pablo to decide the opponent 👀



Who you taking? pic.twitter.com/W3iW5S8Naz — Tennis TV (@TennisTV) July 29, 2021

وسيجمع نصف النهائي الثاني النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش والألماني ألكسندر زفيريف.

Down to the final four in the #Tokyo2020 men's singles...



Novak Djokovic vs Alexander Zverev

Karen Khachanov vs Pablo Carreno Busta



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🥉 ___________________#Tennis | #Olympicspic.twitter.com/v8ItJYiGOq — ITF (@ITFTennis) July 29, 2021

المصدر: rsport.ria.ru