بالفيديو.. "اليويفا" يكشف عن أجمل هدف في الموسم الكروي الماضي

حصد الإيراني مهدي طارمي مهاجم نادي بورتو البرتغالي البالغ 29 عاما جائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" لأفضل هدف في موسم 2020-2021.

وفاز طارمي بالجائزة عن هدفه الرائع في شباك تشيلسي الإنجليزي، في المباراة التي جرت ضمن إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل طارمي هدفه بتسديدة "مقصية" رائعة، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

ورغم فوز بورتو في المباراة بهدف طارمي (1-0)، تأهل تشيلسي إلى المربع الذهبي مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد، قبل أن يمضي "البلوز" نحو تتويجه باللقب القاري فيما بعد.

وحصل طارمي على 30% تقريبا من أصوات أكثر من 600 ألف صوت في استطلاع للرأي على موقع "اليويفا" على الإنترنت الذي ضم أجمل أهداف الأندية والمنتخبات في أوروبا بموسم 2020-2021.

وحل الجناح الإيطالي لورينزو إنسيني في المركز الثاني بهدفه الرائع من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في مرمى بلجيكا في دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وجاء كيمار روفه مهاجم رينجرز في المركز الثالث بعدما سجل هدفا من منتصف الملعب أمام ستاندار لييغ في مسابقة الدوري الأوروبي.

🔝 Who scored the best goal of 2020/21? It has to be @roofe!



👉 Go vote for Kemar Roofe now in the @UEFA Goal of the Season: https://t.co/1jLPuDCXdgpic.twitter.com/L4BIKP6RP2 — Rangers Football Club (@RangersFC) July 21, 2021

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وكان هدف طارمي الرائع قد اختير الأجمل في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

المصدر: رويترز + uefa.com