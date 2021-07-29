 
مباشر

بوغبا يوجه رسالة مؤثرة لأسطورة الجمباز بعد انسحابها من أولمبياد طوكيو

الرياضة

بوغبا يوجه رسالة مؤثرة لأسطورة الجمباز بعد انسحابها من أولمبياد طوكيو
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxn5

حرص نجم مانشستر يونايتد لكرة القدم، الفرنسي بول بوغبا، على دعم أسطورة الجمباز، الأمريكية سيمون بايلز، عقب انسحابها من أولمبياد طوكيو من أجل التركيز على صحتها الذهنية.

وكتب بوغبا المتوج بمونديال 2018 مع فرنسا، عبر حسابه في موقع "تويتر": "لحظة من القوة لا يمكن إنكارها، دائما ما نركز على الجانب البدني للصحة ولكن الجانب الذهني لا يقل أهمية. عندما تعتني بكليهما، تزدهر في الحياة!".

وأكمل بوغبا تغريدته بعبارة: "سيمون بايلز الأفضل في كل العصور".

وكان الاتحاد الأمريكي للجمباز، أعلن أمس الأربعاء، انسحاب بايلز من مسابقة كل الأجهزة لفردي السيدات في أولمبياد طوكيو، وقال في بيان، إن بايلز ستخضع لتقييم إضافي لتحديد قدرتها على المشاركة في النهائيات المنفصلة لكل جهاز.

إقرأ المزيد
أولمبياد طوكيو.. انسحاب أسطورة الجمباز بايلز من نهائي فردي كل الأجهزة
أولمبياد طوكيو.. انسحاب أسطورة الجمباز بايلز من نهائي فردي كل الأجهزة

وتعد بايلز من عظماء رياضة الجمباز، وكانت تتطلع في طوكيو إلى زيادة غلتها الأولمبية هذه المرة إلى 6 ذهبيات بعد حصولها على 4 ذهبيات بالدورة السابقة في ريو دي جانيرو عام 2016.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا