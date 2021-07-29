بوغبا يوجه رسالة مؤثرة لأسطورة الجمباز بعد انسحابها من أولمبياد طوكيو

حرص نجم مانشستر يونايتد لكرة القدم، الفرنسي بول بوغبا، على دعم أسطورة الجمباز، الأمريكية سيمون بايلز، عقب انسحابها من أولمبياد طوكيو من أجل التركيز على صحتها الذهنية.

وكتب بوغبا المتوج بمونديال 2018 مع فرنسا، عبر حسابه في موقع "تويتر": "لحظة من القوة لا يمكن إنكارها، دائما ما نركز على الجانب البدني للصحة ولكن الجانب الذهني لا يقل أهمية. عندما تعتني بكليهما، تزدهر في الحياة!".

A moment of undeniable strength from @simone_biles. We always focus on the physical aspect of health but the mental aspect is just as important. When you take care of both, you will flourish in life! ❤️🤍💙#SimoneBiles GOAT 🐐 — Paul Pogba (@paulpogba) July 28, 2021

وأكمل بوغبا تغريدته بعبارة: "سيمون بايلز الأفضل في كل العصور".

وكان الاتحاد الأمريكي للجمباز، أعلن أمس الأربعاء، انسحاب بايلز من مسابقة كل الأجهزة لفردي السيدات في أولمبياد طوكيو، وقال في بيان، إن بايلز ستخضع لتقييم إضافي لتحديد قدرتها على المشاركة في النهائيات المنفصلة لكل جهاز.

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وتعد بايلز من عظماء رياضة الجمباز، وكانت تتطلع في طوكيو إلى زيادة غلتها الأولمبية هذه المرة إلى 6 ذهبيات بعد حصولها على 4 ذهبيات بالدورة السابقة في ريو دي جانيرو عام 2016.

المصدر: RT