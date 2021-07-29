انتهاء مشوار بطل العالم في القفز بالزنة في أولمبياد طوكيو قبل أن يبدأ!

انتهى مشوار بطل العالم في القفز بالزانة، الأمريكي سام كندريكس في أولمبياد طوكيو، قبل أن يبدأ، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت اللجنة الأولمبية الأمريكية، اليوم الخميس.

وجاء في بيان للجنة على "تويتر": "نحن حزينون للإعلان أن سام كندريكس أصيب بكوفيد-19 ولن يخوض دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

وأضاف البيان أن النجم الأمريكي المتوج ببرونزية أولمبياد ريو 2016 "يخضع الآن للعزل تماشيا مع القواعد والبروتوكولات المحلية، وتم نقله إلى فندق ليتم عزله حيث سيحظى بدعم فريق من الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الأمريكية".

ويأتي هذا النبأ قبل يومين من بدء منافسات القفز بالزانة في أولمبياد طوكيو.

وحقق كندريكس، الذهبية في آخر نسختين من بطولة العالم لألعاب القوى في لندن 2017، والدوحة 2019، وكان من أبرز المرشحين للفوز في طوكيو إلى جانب السويدي أرمان دوبلانتيس، حامل الرقم القياسي العالمي.

المصدر: أ ف ب