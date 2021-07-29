لاعب مصري يخطف الأضواء في أولمبياد طوكيو باحتفاله على طريقة صلاح (صور)

خطف لاعب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عمار حمدي، الأنظار، بعد احتفاله بهدفه في شباك المنتخب الأسترالي ضمن أولمبياد طوكيو، على طريقة مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول.

وسجل عمار حمدي، الهدف الثاني لمصر في الشباك الأسترالية خلال مباراة جمعت المنتخبين لحساب الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن أولمبياد طوكيو، ليؤمن فوز الفراعنة بهدفين دون رد.

للمحروقين اللي كانوا بيقولوا عمار حمدي مكنش يقصد احتفال صلاح ، عمار حمدي على ستوري الانستا😁😉👇 pic.twitter.com/XSipMO3V4a — MO¹¹ (@wowswee) July 28, 2021

احتفال عمار حمدي على طريقة الاسطورة محمد صلاح👑🔥 pic.twitter.com/fEjgqJmlOE — MO¹¹ (@wowswee) July 28, 2021

واحتقل عمار بهذا الهدف الثمين بطريقة خاصة، حيث توجه إلى المدرجات ثم ضم يديه إلى صدره، ووقف صامدا على قدم واحدة، مقلدا طريقة الاحتفال التي اشتهر بها صلاح في ليفربول.

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وكان المنتخب المصري، تأهل إلى ثمن نهائي مسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

المصدر: RT