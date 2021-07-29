صلاح يوجه تهنئة خاصة لأبطال مصر في أولمبياد طوكيو

وجه نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، تهنئة خاصة لهداية ملاك، وسيف عيسى، بعد أن حققا برونزيتين لمصر في الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في طوكيو.

وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "مبروك هداية ملاك وسيف عيسي، ولكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.. كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي".

مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي — Mohamed Salah (@MoSalah) July 26, 2021

وكانت هداية ملاك، أحرزت الميدالية البرونزية ضمن مسابقة التايكواندو في فئة وزن 67 كيلوغراما، في حين حقق مواطنها سيف عيسى برونزية وزن 80 كيلوغراما في منافسات الرجال.

المصدر: RT