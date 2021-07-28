أولمبياد طوكيو.. مواجهة نادرة بين شقيقين يلعبان لبلدين مختلفين

شهدت منافسات الهوكي في الأولمبياد الصيفي الجاري "طوكيو 2020" يوم الأربعاء، حدثا نادرا، تمثل في مواجهة شقيقين يلعبان لبلدين مختلفين.

و‬لم يتخيل حارس نيوزيلندا ليون هايوارد أنه من الممكن أن يلعب ضد شقيقه الأصغر في منافسات الهوكي في الأولمبياد.

واضطر ليون البالغ 31 عاما لمواجهة شقيقه المدافع جيريمي (28 عاما) الذي يمثل أستراليا ضمن ألعاب طوكيو يوم الأربعاء.

Playing against his younger brother at the Olympic hockey tournament is not something New Zealand goalkeeper Leon Hayward had thought would ever happen. https://t.co/EQGj2VKlbS — Reuters Sports (@ReutersSports) July 28, 2021

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وقال ليون عقب المباراة حيث وقف بجوار شقيقه "حجم الحدث من النوع الكبير. أنا وجيريمي نتنافس منذ الصغر سواء في الكريكيت أو كرة القدم أو أي شيء".

وولد الأخوان لأم من نيوزيلندا، وبدأ ليون مشواره مع الفريق النيوزيلندي في عام 2019 بينما يمثل شقيقه أستراليا التي فازت 4-2 اليوم.

ولم تكن هناك مواجهات ثنائية بينهما في اللقاء باستثناء تصويبة قوية من جيريمي نحو المرمى تصدى لها ليون ببراعة.

المصدر: "رويترز"