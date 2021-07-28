أولمبياد طوكيو.. الاتحاد الدولي للتنس يستجيب لمناشدات اللاعبين ويؤخر انطلاق المباريات بسبب الحرارة

استجاب الاتحاد الدولي للتنس لمناشدات اللاعبين، الذين طالبوا بتأخير انطلاق المباريات في أولمبياد طوكيو، لتبدأ 15:00 بالتوقيت المحلي بعد معاناتهم من الحرارة والرطوبة المرتفعة.

وانتقد دانييل مدفيديف، المصنف الثاني عالميا، الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، حيث أبلغ النجم الروسي الحكم بأنه يرغب في استكمال المباراة، لكنه يريد معرفة من سيتحمل المسؤولية في حال وفاته.

BREAKING NEWS: If I die, who's responsible?': Russia's World No 2 Daniil Medvedev snaps at the umpire and needs on-court treatment as he struggles in Tokyo's 30c heat and 79 per cent humidity - after Novak Djokovic asked for matches to be played at night pic.twitter.com/TtzWr4b38E — CSTV_GH (@cstv_gh) July 28, 2021

وقال الاتحاد الدولي للتنس، في بيان: "من أجل صحة وسلامة اللاعبين، وبعد مشاورات مكثفة، قرر الاتحاد الدولي تغيير مواعيد المباريات بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة التي تشهدها طوكيو، لتبدأ في الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي اعتبارا من يوم الخميس 29 يوليو".

In the interests of player health and welfare and following extensive consultation, Tokyo 2020 Olympic Tennis Event matches will begin at 3pm JST from Thursday 29 July#Tokyo2020#tennispic.twitter.com/skqh9ALRIV — ITF Media (@ITFMedia) July 28, 2021

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وحتى اليوم الأربعاء كانت المباريات في مجمع أرياكي للتنس، تنطلق في الساعة 11 صباحا.

المصدر: "رويترز"