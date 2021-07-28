حصيلة اليوم الخامس لميداليات أولمبياد "طوكيو 2020"

شهد اليوم الخامس من المنافسات على ميداليات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020"، تتويج روسيا بخمس ميداليات.

وأحرز الرياضيون الروس، الذين يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، اليوم، 3 فضيات وبرونزيتين لترفع روسيا رصيدها من الميداليات في المركز الرابع على سلم الترتيب إلى 23 ميدالية (7 ذهبيات و10 فضيات و6 برونزيات).

- أحرزت روسيا فضيتي الرجال والسيدات بكرة السلة (3 ضد 3).

- أحرزت روسيا فضية التتابع أربع مرات 200 متر سباحة حرة.

- أحرز الروسي نيكيتا ناغورني برونزية مسابقة فردي الجمباز على كل الأجهزة.

- أحرزت الروسية مادينا تايمازوفا برونزية الجودو فئة وزن 70 كغم.

ولم يصعد أي من الرياضيين العرب اليوم على منصات التتويج، ليتوقف رصيدهم عند 6 ميداليات.

رصيد العرب من ميداليات أولمبياد طوكيو حتى الآن:

- تونس: ذهبية وفضية

- الأردن: فضية

- مصر: برونزيتين

- الكويت: برونزية

وتتصدر اليابان الترتيب العام برصيد 22 ميدالية (13 ذهبية، 4 فضية، 5 برونزية)، وفي المركز الثاني تأتي الصين برصيد 27 ميدالية (12 ذهبية و6 فضية و9 برونزية)، وتليهما الولايات المتحدة في المركز الثالث برصيد 31 ميدالية (11 ذهبية و11 فضية و9 برونزية).

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021:

المصدر: olympics.com