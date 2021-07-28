 
مباشر

الرباع الصيني شي يحطم رقمه القياسي العالمي ويفوز بذهبية وزن 73 كغم في رفع الأثقال

الرياضة

الرباع الصيني شي يحطم رقمه القياسي العالمي ويفوز بذهبية وزن 73 كغم في رفع الأثقال
Reuters Chris Graythen
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxgq

حطم الرباع الصيني شي تشيونغ رقمه القياسي العالمي في وزن 73 كغم في منافسات رفع الأثقال للرجال في ألعاب طوكيو اليوم الأربعاء ليحقق الميدالية الذهبية لثاني مرة على التوالي في الألعاب.

ورفع الرباع البالغ 27 عاما 364 كغم في المجموع ليحطم رقمه العالمي السابق البالغ 363 كغم الذي سجله في بطولة العالم 2019.

وحافظ شي على قوة الأداء خلال المسابقة ليحطم الرقم القياسي الأولمبي في الخطف في ثاني محاولة ومرة أخرى في المحاولة الثالثة.

كما حطم شي، الحاصل على ذهبية أولمبياد 2016 في وزن 69 كغم، الرقم القياسي الأولمبي في النتر في أول محاولة.

إقرأ المزيد
السباحة مكيون تحطم الرقم القياسي الأولمبي في سباق 100 متر حرة
السباحة مكيون تحطم الرقم القياسي الأولمبي في سباق 100 متر حرة

وحصل الفنزويلي خوليو روبن مايورا بيرنيا على الفضية ونال الإندونيسي رحمات إروين عبد الله البرونزية. 

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا