الرباع الصيني شي يحطم رقمه القياسي العالمي ويفوز بذهبية وزن 73 كغم في رفع الأثقال
حطم الرباع الصيني شي تشيونغ رقمه القياسي العالمي في وزن 73 كغم في منافسات رفع الأثقال للرجال في ألعاب طوكيو اليوم الأربعاء ليحقق الميدالية الذهبية لثاني مرة على التوالي في الألعاب.
ورفع الرباع البالغ 27 عاما 364 كغم في المجموع ليحطم رقمه العالمي السابق البالغ 363 كغم الذي سجله في بطولة العالم 2019.
SHI Zhiyong🇨🇳 #Tokyo2020— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 28, 2021
𝐖𝐑: Snatch - 169kg
𝐖𝐑: Clean & Jerk - 198kg
𝐖𝐑: Total - 364kg#UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympicspic.twitter.com/2j2HQL4kgK
وحافظ شي على قوة الأداء خلال المسابقة ليحطم الرقم القياسي الأولمبي في الخطف في ثاني محاولة ومرة أخرى في المحاولة الثالثة.
كما حطم شي، الحاصل على ذهبية أولمبياد 2016 في وزن 69 كغم، الرقم القياسي الأولمبي في النتر في أول محاولة.
28 July - #Weightlifting - 73kg— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 28, 2021
🥇SHI Zhiyong🇨🇳
🥈Julio Ruben Mayora Pernia🇻🇪
🥉Rahmat Erwin Abdullah🇮🇩#UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics | #Tokyo2020
وحصل الفنزويلي خوليو روبن مايورا بيرنيا على الفضية ونال الإندونيسي رحمات إروين عبد الله البرونزية.
المصدر: "رويترز"