أولمبياد طوكيو.. الروسي مدفيديف يصعد إلى ربع نهائي مسابقة التنس

بلغ الروسي دانييل مدفيديف، دور الثمانية في منافسات التنس في أولمبياد طوكيو، بعد فوزه 6-2، و3-6، و6-2 على الإيطالي فابيو فونيني، رغم معاناته من الحرارة والرطوبة في الملعب الرئيسي.

وقال مدفيديف، البالغ عمره 25 عاما والمصنف ثانيا عالميا، للصحفيين بعد المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء: "منذ بداية المجموعة الأولى واجهت صعوبات في التنفس، لهذا طلبت العلاج.. لم أستطع التنفس بشكل طبيعي".

وكرر مدفيديف طلبه للمنظمين بتأجيل المباريات لتقام في وقت متأخر لحماية اللاعبين من درجات الحرارة المرتفعة.

وقال "يجب أن تبدأ المباريات في وقت لاحق. أقول ذلك منذ الدور الأول وأواصل ذلك".

وسيلتقي النجم الروسي في الدور المقبل مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا، الذي تغلب على الألماني دومينيك كويفر 7-6 و6-3.

المصدر: رويترز