بالفيديو.. مدرب ألماني يمارس أمورا مستفزة مع لاعبته قبل بدء نزالات الجودو

ظهر مدرب لاعبة الجودو الألمانية، مارتينا تريدوس، وهو يمارس طقوسا غريبة لإعداد متدربته قبل مواجهتها للمجرية، صوفي إيزباش، في الدور الـ16 لمسابقة الجودو في أولمبياد طوكيو.

وظهر المدرب الألماني وهو يشد ويجر بقوة تريدوس من بدلتها الرياضية، قبل أن يوجه لها مجموعة من الصفعات لتذهب بعدها لخوض النزال.

وأعادت تريدوس نشر الفيديو المثير عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، وقالت: "يبدو أن هذا لم يكن صعبا بما فيه الكفاية.. كنت أتمنى لو كان بإمكاني كتابة عنوان مختلف اليوم.. كما قلت سابقا، اخترت هذه الطقوس قبل المنافسة!.. مدربي يفعل ما أريده أن يفعله ليشعل حماسي!".

ويبدو أن هذه الطقوس الغريبة لم تساعد تريدوس، حيث خسرت نزالها أمام البطلة المجرية وودعت المنافسات مبكرا.

المصدر: lenta.ru