السباح المجري ميلاك يحطم الرقم الأولمبي لسباق 200 متر فراشة

حقق السباح المجري، كريستوف ميلاك، فوزا صريحا ونال ذهبية سباق 200 متر فراشة، محطما الرقم الأولمبي للأمريكي مايكل فيلبس، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

وسجل ميلاك (21 عاما)، بطل العالم وحامل الرقم العالمي في 2019، رقما أولمبيا قدره 1:51.25 دقيقة، متقدما على الياباني تومورو هوندا، بفارق 2.48 ثانية، والإيطالي فيديريكو بورديسو، بفارق 3.20 ثانية.

إقرأ المزيد

ويعود الرقم الأولمبي السابق لمايكل فيلبس، وحققه في بكين 2008 (1:52.03 دقيقة).

وكان تتويج ميلاك متوقعا بعد إنجازه في بطولة العالم 2019 في غوانغجو الكورية الجنوبية، عندما حطم بعمر التاسعة عشرة الرقم العالمي للأسطورة فيلبس (1:50.73 دقيقة).

وعلى غرار ميلاك، أحرز الشابان البالغان 19 عاما، هوندا وبورديسو، أولى ميدالياتهما الأولمبية.

المصدر: أ ف ب