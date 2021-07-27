الإيراني مولايي الذي شارك في أولمبياد طوكيو بعلم منغوليا يهدي ميداليته الفضية لإسرائيل

أحرز سعيد مولايي، لاعب الجودو الإيراني السابق الذي يمثل منغوليا حاليا، الميدالية الفضية في فئة وزن 81 كغ بعد خسارته في النهائي أمام الياباني تاكانوري ناغاسي الذي توج بالذهبية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال مولايي بعد التتويج إنه ممتن للدعم الذي تلقاه من إسرائيل على مر السنين: "شكرا لإسرائيل على الطاقة الجيدة. هذه الميدالية مهداة أيضا إلى إسرائيل. آمل أن يكون الإسرائيليين سعداء بهذا الانتصار". وأضاف باللغة العبرية: "توداه" (شكرا).

وترك سعيد مولايي إيران بعد أن ادعى أن اتحاد الجودو الإيراني أجبره على عدم خوض مباريات مع رياضيين من إسرائيل ما أدى إلى إقصائه من بطولتين عالميتين.

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وتسببت ادعاءات مولايي بايقاف الاتحاد الإيراني للجودو لأربعة أعوام و حرمان اللاعبين الإيرانيين من المشاركة في المباريات الدولية في هذه الرياضة.

المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"