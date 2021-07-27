مانشستر يونايتد يعلن توصله لاتفاق مع ريال مدريد لضم فاران

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء توصله لاتفاق مبدئي للتعاقد مع الدولي الفرنسي رفائيل فاران البالغ 28 عاما صخرة دفاع ريال مدريد الإسباني.

وأضاف نادي "الشياطين الحمر" في بيانه أن الاتفاق سيكتمل بعد خضوع فاران للفحص الطبي والاتفاق على الشروط الشخصية.

حان الآن موعد فاران 🔴⚪️⚫️



يسر نادي مانشستر #يونايتد أن يعلن عن الوصول لاتفاق مبدأي للتعاقد مع المدافع الفرنسي @RaphaelVarane 🇫🇷 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 27, 2021

من جهته، أعلن نادي ريال مدريد في بيان الاتفاق مع اليونايتد على انتقال فاران إلى "الشياطين الحمر".

Comunicado Oficial: Raphaël Varane#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 27, 2021

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وجاء في بيان النادي الملكي:"اتفق ريال مدريد ومانشستر يونايتد على صفقة اللاعب رافائيل فاران".

وأضاف: "يشكر نادينا فاران على احترافيته وسلوكه المثالي خلال المواسم العشرة التي دافع فيها عن قميصنا والتي فاز فيها بـ 18 لقبا: 4 دوري أبطال أوروبا، 4 كأس العالم للأندية ، 3 كأس السوبر الأوروبي، 3 دوري إسباني ، 1 كأس الملك و 3 كأس السوبر الإسباني".

وختم البيان: "يرغب ريال مدريد في إظهار كل مشاعره تجاه رافائيل فاران وعائلته ويتمنى له كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من مسيرته الاحترافية".

المصدر: realmadrid.com+ manutd.com