رسميا.. الشارقة الإماراتي يتعاقد مع بن مالانغو قادما من الرجاء المغربي (فيديو وصور)

أعلن نادي الشارقة الإماراتي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم الكونغولي بن مالانغو لمدة 3 مواسم مقبلة، قادما من الرجاء المغربي.

وجاء في بيان النادي الإماراتي: "نرحب بانضمام الدولي الكنغولي بن مالانغو (27 عاما) إلى قلعة الملوك قادما من نادي الرجاء الرياضي المغربي بعقد يمتد لـ 3 مواسم".

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، فيما ذكرت تقارير صحفية أن تكلفة انضمام بن ملانغو إلى الشارقة بلغت 3.5 ملايين دولار.

🎙 مالانغو: حققت كل البطولات التي لعبت بها خلال مسيرتي مع الفرق الأفريقية، والآن أنا في تحدي جديد وبطولات جديدة أتطلع لاحرازها، حيث أنني متعطش دائماً لحصد المزيد من الألقاب وإسعاد الجماهير التي تمثل هتافاتها الوقود الدافع لمضاعفة الجهد داخل الملعب وتقديم الأفضل #نادي_الشارقةpic.twitter.com/I6X7QzMyCd — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) July 27, 2021

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يذكر أن الشارقة تفوق على الزمالك المصري وخطف صفقة بن مالانغو، حيث وضع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب "القلعة البيضاء" المهاجم الكونغولي على رأس الصفقات المطلوب التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكمل الشارقة بتعاقده مع بن مالانغو، الرباعي الأجنبي في صفوفه للموسم المقبل، بعد الإبقاء على كل من الأوزبكي أوتابيك شوكوروف، والبرازيلي كايو لوكاس، والتعاقد مع البرازيلي بيرنارد دوراتي، بعد رحيل نجمه البرازيلي إيغور كورنادو إلى الاتحاد السعودي.

المصدر: SharjahFC/twitter + وكالات