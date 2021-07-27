أول قرار من اللجنة الأولمبية في حق الملاكم المغربي بعلا

استبعد الملاكم المغربي يونس بعلا من أولمبياد طوكيو، اليوم الثلاثاء، بعد محاولته عض أذن منافسه النيوزيلندي دافيد نييكا، في دور الـ16 لمسابقة الملاكمة في فئة وزن 81-91 كيلوغراما.

واندفع بعلا نحو أذن النيوزيلندي بينما كان يمسك بذراعيه، لكن خصمه نجح بتجنب الهجوم الذي حدث في الجولة الثالثة.

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ولم يلاحظ الحكم السريلانكي، شيرومالا ثامبو، أو القضاة الخمسة، ما قام به الملاكم المغربي.

وبعد نزال سيطر عليه نييكا وحسمه 5-0، أعلن المنظمون عن استبعاد الملاكم المغربي وإلغاء نتيجته بالرغم من خسارته.

وجاء في بيان صادر عن مجموعة العمل الخاصة بالملاكمة التابعة للجنة الأولمبية الدولية، أن بعلا "كان لديه نية واضحة في عض أذن/ وجه خصمه في الجولة الثالثة من المباراة".

وأضاف البيان أن بعلا تم استبعاده بسبب "حركته غير المحتملة أثناء النزال".

وحاول نييكا التقليل من شأن الحادث في رسالة على حسابه في موقع "إنستغرام"، حيث كتب: "حماوة المعركة يمكن أن تخرج الأفضل والأسوأ في الناس. هذا جزء من الرياضة.. ليس لدي سوى الاحترام لخصمي، ويمكنني أن أقدر الإحباط الذي شعر به".

وكان بعلا (22 عاما)، احتل المركز الـ17 في بطولة العالم الأخيرة (2019).

المصدر: وكالات