حادث مأساوي يتسبب بوفاة مراهق إسباني في سباق للدراجات النارية

لقي المراهق الإسباني، هوغو ميلان، مصرعه، في حادث مأساوي تعرض له يوم الأحد الماضي، أثناء مشاركته في سباق الدراجات النارية "MOTO3" على حلبة أراغون الإسبانية .

وكان ميلان، البالغ من العمر 14 عاما، يتنافس في كأس المواهب الأوروبية، عندما سقط من دراجته النارية، قبل 13 لفة من خط النهاية، لكن التأثر الأكبر لجسده جاء بعدما دهسه متسابق آخر بالخطأ، ليتم على الفور رفع العلم الأحمر في الحلبة، الذي يعني توقف السباق بسبب وجود حادث خطير.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن ميلان، تلقى علاجا طارئا على مسار الحلبة، قبل أن يتم نقله جوا بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى سرقسطة، ولكن لم يكن بمقدور المسعفين إنقاذ حياته.

ونعى الحساب الرسمي لسباقات "MotoGP" في "تويتر"، ميلان قائلا: "نحن متأسفون جدا وحزينون

لوفاة المتسابق هوغو ميلان.. نود أن نرسل كل حبنا ودعمنا لعائلته وأصدقائه وفريقه.. أرقد بسلام يا هوغو".

We are so sorry and saddened about @CEVMotorcycle rider Hugo Millán's passing.



We would like to send all our love and support to his family, friends and team.



Ride in peace, Hugo. pic.twitter.com/zzc8IDqztG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 25, 2021

ومن جهته، قال فريق هوغو ميلان، المسمى "Cradle of Champions" في بيان: "نأسف بشدة على رحيل هوغو ميلان إلى الأبد".

وأضاف الفريق: "سنتذكرك دائما على ابتسامتك، وقلبك الكبير، واحترافك، أرقد بسلام هوغو".

المصدر: "آس" + "MotoGP"