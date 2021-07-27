اللجنة الأولمبية المصرية تصدر بيانا بعد إعلانها فوز لاعب مصري رغم خسارته!

شهدت منافسات القوس والسهم في أولمبياد طوكيو 2020، واقعة مثيرة للجدل، بسبب مباراة المصري، يوسف طلبة، أمام الكازاخستاني دينيس جانكين دينيس، في دور الـ64.

وخسر طلبة أمام جانكين، بنتيجة 4-6، لكن الموقع الرسمي لمنافسات أولمبياد طوكيو 2020، أكد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أن طلبة قد فاز بنتيجة 6-2 على منافسه الكازاخستاني، وهو ما دفع الحساب الرسمي للجنة الأولمبية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لنشر النتيجة.

وبعد دقائق قليلة، عادت اللجنة الأولمبية المصرية لتنشر بيانا جديدا، أكدت فيه خسارة رامي القوس والسهم المصري، مشيرة إلى أن الموقع الرسمي لأولمبياد طوكيو، أعلن فوز يوسف طلبه بالمباراة بالخطأ، بناء على اللوحة الإلكترونية التي تعطلت.

المصدر: وكالات