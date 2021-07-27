نيمار يرد على بيان برشلونة بشأن تسوية خلافاتهما

أكد نجم نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، تصالحه مع فريقه السابق برشلونة.

وأعاد نيمار على الحساب الخاص بشركته على "تويتر"، نشر البيان الذي أصدره برشلونة، أمس الاثنين، الخاص بتسوية جميع المنازعات المهنية والمدنية المفتوحة مع اللاعب البرازيلي بشكل ودي.

وكتب نيمار على الحساب الخاص بشركته على "تويتر": "من خلال مشاركة المعلومات التي نشرها برشلونة في وقت سابق، نؤكد أننا توصلنا إلى اتفاق مع النادي الإسباني، لوضع حد للإجراءات القانونية المعلقة".

وكان نيمار، ارتدى قميص الفريق الكتالوني بين 2013 و2017، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان بعد أشهر قليلة من تجديد عقده مع "البلاوغرانا"، في صفقة أدت إلى اشتباك قانوني بين الطرفين.

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ورفع برشلونة في 27 أغسطس عام 2017، دعوى قضائية ضد نيمار يطالبه فيها بإعادة مكافأة تجديد العقد التي حصل عليها، بالإضافة إلى 8.5 مليون يورو كتعويض، و10 بالمئة إضافية عن المتأخرات.

وزعم برشلونة، أن نيمار مدين له بأموال حصل عليها كجزء من مكافأة التجديد عندما وقع عقدا جديدا في عام 2016.

كما طلب النادي الكتالوني من نادي سان جيرمان تحمل مسؤولية دفع الرسوم، إذا لم يتمكن اللاعب البرازيلي من القيام بذلك بنفسه.

وفي المقابل، تقدم نيمار بدعوى قضائية ضد ناديه السابق ليطالبه بدفع كامل مبلغ الـ64.4 مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه في 2016 مقابل تمديد عقده حتى 2021.

ودفع برشلونة القسط الأول من هذا المبلغ وقدره 20.75 مليون قبل رحيل اللاعب البرازيلي الى سان جيرمان، لكنه لم يدفع له ما تبقى منه، بل لجأ بدوره إلى القضاء لاستعادة القسط الأول الذي دفعه لنيمار.

وفي يونيو 2020، صدر حكم قضائي إسباني ضد نيمار يجبره على إعادة مبلغ 6.79 مليون يورو لناديه السابق.

المصدر: وكالات