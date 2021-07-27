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على طريقة تايسون.. ملاكم مغربي "يعض" منافسه في أولمبياد طوكيو

الرياضة

على طريقة تايسون.. ملاكم مغربي
Reuters
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شهدت منافسات الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية الحالية بالعاصمة اليابانية طوكيو، حدثا غريبا تمثل في واقعة "عض" ملاكم مغربي لمنافسه.

وخلال النزال الذي جمع اليوم الثلاثاء، بين الملاكم المغربي يونس بعلة والنيوزيلندي ديفيد نيكيا، في الدور الـ16 لفئة وزن أقل من 91 كيلوغراما، حاول بعلة قضم أذن منافسه في الجولة الأخيرة، لكن نيكيا نجح في إبعاد رأسه في الوقت المناسب.

على طريقة تايسون.. ملاكم مغربي
AFP

واكتفى الحكم السيرلانكي، ثامبو نيلكا شيرومالا، الذي أدار النزال، بتحذير الملاكم المغربي، الذي خسر المواجهة (0-5)، وودع منافسات الملاكمة مبكرا.

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان، ما حدث في النزال الشهير في عام 1997 بين الأمريكي إيفاندر هوليفيلد، بطل العالم المطلق للملاكمة سابقا، ومواطنه الأسطورة مايك تايسون، حينها انتهت المواجهة بين الملاكمين بهزيمة تايسون، بسبب قضمه أذن منافسه.

المصدر: adelaidenow

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