أولمبياد طوكيو.. أوساكا المرشحة الأبرز لنيل الذهبية تودع منافسات التنس

خسرت نعومي أوساكا، التي كانت تمثل أكبر أمل لليابان في إحراز ميدالية ذهبية في التنس، في الدور الثالث بأولمبياد طوكيو 2020، في انتكاسة للروح المعنوية لأصحاب الضيافة.

وسقطت أوساكا، المصنفة ثانية عالميا، أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، اليوم الثلاثاء، بنتيجة 1-6، و4-6 في مفاجأة مبكرة في اليوم الرابع من الألعاب الأولمبية.

وبدت أوساكا، التي أضاءت الشعلة الأولمبية في افتتاح الألعاب، في مزاج سيىء على ملاعب طوكيو الزرقاء، ولم تصل أبدا إلى مستواها أمام منافستها التشيكية.

وارتكبت اللاعبة اليابانية 18 خطأ سهلا طيلة المباراة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف عدد الأخطاء السهلة التي ارتكبتها فوندروسوفا.

وفقدت مسابقة التنس الآن، اثنتين من اللاعبات الكبار، بعد خسارة المصنفة أولى عالميا، الأسترالية آشلي بارتي، في الدور الأول.

المصدر: رويترز