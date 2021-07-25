"طوكيو 2020".. ميدالية أولمبية ثمينة تذهب إلى النرويج

منح النرويجي كريستيان بلومينفيلت الميدالية الأولى لبلاده، بفوزه في سباق الثرياتلون ضمن فعاليات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقامة حاليا في طوكيو.

وأحرز كريستيان بلومينفيلت "BLUMMENFELT Kristian" المركز الأول والميدالية الذهبية، بعد أن قطع مسافة السباق، المؤلف من ثلاثة أنواع (السباحة لمسافة 1.5 كم، ركوب الدرجات الهوائية لمسافة 40 كم، والجري لمسافة 10 كيلومترات)، بزمن قدره (1:45:04) ساعة.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

بينما ذهبت الميدالية الفضية إلى البريطاني، ألكسي يي "Alex Yee"، الذي وصل إلى خط النهاية ثانيا، بعد مرور (1:45:15) ساعة، من بداية السباق.

أما الميدالية الفضية فقد كانت من نصيب النيوزيلندي هايدن وايلد "WILDE Hayden"، الذي احتل المراكز الثالث بزمن قدره (1:45:24) ساعة، في السباق الذي جرى صباح اليوم الاثنين بتوقيت طوكيو.

المصدر: RT