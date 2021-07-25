"طوكيو 2020".. السعودية تعاني أمام ألمانيا بكرة القدم

تقدم المنتخب الألماني على نظيره السعودي (2-1) بعد نهاية الشوط الأول للمباراة بينهما، اليوم الأحد، وذلك في مسابقة كرة القدم ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

وضع الألماني ناديم أميري منتخب "المانشافت" في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة 12. ورد لاعب خط الوسط السعودي سامي خليل النجع بهدف التعادل بحلول الدقيقة 31، لكن المهاجم الألماني راغنار أتشي وضع منتخب بلاده في المقدمة مرة أخرى، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول للقاء.

المصدر: RT