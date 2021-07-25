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ديريغلازوفا تمنح الميدالية السابعة لروسيا في أولمبياد طوكيو

الرياضة

ديريغلازوفا تمنح الميدالية السابعة لروسيا في أولمبياد طوكيو
Sputnik
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منحت المبارزة الروسية إينا ديريغلازوفا، الميدالية السابعة لبلادها في الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في طوكيو.

وتحصلت ديريغلازوفا، على الميدالية الفضية بعد خسارتها، اليوم الأحد، في نهائي المبارزة بسلاح الشيش لفردي السيدات، أمام الأمريكية لي كيفر، بنتيجة 13-15.

وذهبت الميدالية البرونزية للروسية الأخرى لاريسا كوروبينيكوفا.

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وبفضل هاتين الميداليتين الجديدتين، رفعت روسيا رصيدها إلى ست ميداليات في الدورة الأولمبية الحالية، بينها ذهبية واحدة، وأربع فضيات، وبرونزيتان.

المصدر: تاس

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