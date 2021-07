شاهد.. "من روسيا مع الحب".. المتحدثة باسم الخارجية الروسية توجه لكمات قوية لمجسم دعما للفريق الروسي

انضمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لحملة "WeWillRocYou"، التي اكتسبت شعبية واسعة في الشبكات الاجتماعية، وتهدف إلى دعم الرياضيين الروس في أولمبياد طوكيو الحالية.

وأطلق بعض المشاهير الروس، بينهم المذيعة التلفزيونية، تينا كانديلاكي، هاشتاغ "WeWillRocYou" على منصات التواصل الاجتماعي، في حملة لدعم الرياضيين الروس الذين أجبروا على المشاركة في أولمبياد طوكيو تحت علم محايد بدل علم بلدهم، نتيجة العقوبات عليهم، بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية "كاس" في الـ17 من ديسمبر الماضي، بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الوطنيين الروسيين لمدة عامين.

وعبارة "WeWillRocYou" مأخوذة من الأغنية الأمريكية الشهيرة We Will Rock You وتعني سنهزمك.

و"ROC" هو اختصار للاسم الإنجليزي للجنة الأولمبية الروسية.

وانضمت زاخاروفا لحملة "WeWillRocYou"، بطريقة مبتكرة، حيث ظهرت في مقطع فيديو، وهي توجه لكمات لمجسم، قبل أن تدخل للقاعة لتجيب على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي تقليدي.

وجاءت أسئلة الصحفيين وأجوبة زاخاروفا كالتالي:

1- ماريا فلاديميروفنا، نحن ذاهبون إلى الأولمبياد بعلم محايد. ما هو رد فعلكم؟

- لا شيء. الأهم هو قوة روح رياضيينا والعالم يعرفها.

2- كيف ترون فكرة استخدام سيمفونية تشايكوفسكي بدلا من النشيد الروسي (في أولمبياد طوكيو)؟

- نحترم خصومنا على المنصة (منصة التتويج)، لذا دعهم يستمعون إلى الكلاسيكيات.

3- يخشى الأمريكيون من أن القراصنة الروس ستكون لهم أيديهم في ألعاب طوكيو.

- عذر ممتاز لهزائمهم. ولكن بعد ذلك دعهم يلومون القراصنة الروس في انتصاراتهم.

4- ماذا تودين أن تنقليه لرياضيينا في طوكيو؟

- رفاق، نحن نحبكم، نؤمن بكم، نتمنى لكم تحقيق الانتصارات.

واختتمت زاخاروفا حديثها في الفيديو بعبارة "WeWillRocYou.. من روسيا مع الحب".

