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أولمبياد طوكيو.. القرعة تضع لاعبة جودو عربية في مواجهة منافسة إسرائيلية

الرياضة

أولمبياد طوكيو.. القرعة تضع لاعبة جودو عربية في مواجهة منافسة إسرائيلية
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أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، أن القرعة وضعت لاعبة الجودو السعودية، تهاني القحطاني، في مواجهة اللاعبة الإسرائيلية، راز هيرشكو، في الدور الـ32.

ومن المقرر أن يقام النزال بين اللاعبتين، الجمعة المقبل، ضمن فئة وزن 78 كيلوغراما.

أولمبياد طوكيو.. القرعة تضع لاعبة جودو عربية في مواجهة منافسة إسرائيلية

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وفي الوطن العربي بشكل عام، مع وقوع القحطاني في مواجهة أمام منافسة إسرائيلية، وانقسم المغردون إلى فريقين، الأول كان يدعم اللاعبة السعودية بلا حدود ويعبر عن فخر الوطن بها، وبوصولها إلى هذا المحفل العالمي، وبضرورة مواجهة منافستها الإسرائيلية، أما الفريق الآخر فعلى الرغم من تشجيعه للبطلة إلا أنه فضل أن تنسحب من أمام منافستها الإسرائيلية.

وكان لاعب الجودو الجزائري، فتحي نورين، أعلن الخميس الماضي، انسحابه من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة الإسرائيلي، طوهار بوتبول، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي لوزن أقل من 73 كيلوغراما.

المصدر: مواقع التواصل

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