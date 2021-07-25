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لقطة "ظريفة" أثناء توزيع الميداليات على السباحات الأستراليات في أولمبياد طوكيو

الرياضة

لقطة
Reuters
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خطفت السباحات الأستراليات الأضواء أثناء تسلمهن الميداليات الذهبية بعد فوزهن بسباق التتابع 4 مرات 100 متر حرة، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في العاصمة طوكيو.

وأنهى الفريق الأسترالي السباق بزمن 3:29.69 دقيقة، أمام كندا التي حصدت الميدالية الفضية بفارق 3.09 ثانية، والولايات المتحدة البرونزية بفارق 3.12 ثانية.

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وحطم الفريق الأسترالي، الرقم القياسي الذي حققه بنفسه في أبريل 2018 في ألعاب الكومونولث (3:30.05 دقيقة).

وفي لقطة "ظريفة" على منصة التتويج، ونظرا أن كل رياضي أو رياضية متوج في الألعاب يأخذ ميداليته من الصينية ويضعها حول عنقه بنفسه احتراما للقوانين القائمة بسبب جائحة فيروس كورونا، اختارت السباحات الأستراليات وضع الميداليات على أعناق بعضهن البعض.

المصدر: وكالات

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