قرار مبابي يعزز فرصة تعاقد باريس سان جيرمان مع رونالدو

ذكرت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يدرس البدلاء المحتملين تحسبا لرحيل نجمه كليان مبابي، في ظل تعثر المفاوضات بشأن تجديد عقده.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن مبابي أبلغ مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بعدم رغبته في تجديد عقده مع سان جيرمان، وستنتهي علاقته بالنادي في آخر الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض التجديد حتى الآن.

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وأشارت شبكة "كالتشيو ميركاتو" أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، قد يكون البديل لمبابي في باريس.

كما ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن قرار مبابي قد يوجه أيضا أنظار باريس سان جيرمان نحو رونالدو، والذي لم يحسم موقفه حتى الآن، سواء باستكمال عقده أو الرحيل.

ويرغب النادي الباريسي في التعاقد مع بديل لمبابي، على نفس المستوى والقدرات التهديفية، وهو ما يتوفر في النجم البرتغالي.

أما يوفنتوس فيضع عينه على المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان، والذي سيكون أول طلباته إذا قدم الفريق الباريسي عرضًا لضم رونالدو.

ومن المتوقع أن ينضم رونالدو إلى معسكر يوفنتوس في الأيام القليلة المقبلة، لكن مستقبله لم يتضح بعد ولا تزال إمكانية رؤيته بقميص باريس سان جيرمان واردة.

المصدر: وكالات