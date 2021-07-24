بعد بداية نارية.. المصري السيسي يخيب الآمال في أولمبياد طوكيو
خرج المصري زياد السيسي، من دور الـ16 لمبارزة الحسام في أولمبياد طوكيو، اليوم السبت، بعد أن حقق بداية نارية وأطاح ببطل أوروبا والعالم في الدور الـ32.
وسقط السيسي بنتيجة 12-15 ضد الجورجي ساندرو بازادزي، المصنف ثامنا عالميا.
وكان السيسي، المصنف 24 عالميا، حقق انتصارا مثيرا 15-13 على بطل أوروبا 2019، والعالم عام 2013، الروسي فينيامين ريشيتنيكوف، المصنف تاسعا عالميا.
كما خسر الجزائري أكرم بونابي في الدور الـ64 من مبارزة الحسام أمام الياباني كايتو ستريتس 9-15، ولحق به التونسي فارس فرجاني، الذي خرج من الدور الـ32 ضد الإيطالي إنريكو بيري 10-15.
ولدى السيدات، خرجت التونسية سارة بسبس، بطلة إفريقيا عام 2019 وحاملة برونزية بطولة العالم عام 2015 في موسكو من منافسات الدور الـ32 من مبارزة السيف، أمام الإيطالية إيزولا فيديريكا 12-14، علما بأنها حلت خامسة في أولمبياد ريو 2016.
المصدر: أ ف ب