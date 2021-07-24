فروغي يمنح إيران أول ذهبية في أولمبياد طوكيو

نال الإيراني، جواد فروغي، ذهبية مسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار في الرماية، ليمنح بلاده أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو.

وحقق فروغي 244.8 نقطة، متفوقا على الصربي، دامير ميكيتش، صاحب الفضية، الذي حقق 237.9 نقطة.

Reuters

وحصد الصيني، بانغ وي، بطل أولمبياد بكين 2008، الميدالية البرونزية.

ولم تفلح محاولة أسطورة الرماية، الكوري الجنوبي جين جونج-أوه، في تعزيز رقمه القياسي بتحقيق الميدالية الذهبية الخامسة في الفردي، بعد فشله في التأهل لنهائي مسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار.

ولدى السيدات، أحرزت الصينية يانغ قيان، ذهبية بندقية ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار في الرماية.

وحققت يانغ رقما أولمبيا بتسجيلها 251.8 نقطة، بينما حصلت الروسية أناستاسيا غالاشينا على المركز الثاني، وذهبت الميدالية البرونزية للسويسرية نينا كريستن.

المصدر: رويترز