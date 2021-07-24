المصري السيسي يطيح ببطل العالم وأوروبا من أولمبياد طوكيو

أطاح المصري، زياد السيسي، بالروسي فينيامين ريشيتنيكوف، بطل أوروبا لعام 2019 في مسابقة مبارزة الحسام، وذلك ضمن الدور الـ32 من أولمبياد طوكيو، اليوم السبت.

وحقق السيسي، المصنف 24 عالميا، انتصارا مثيرا (15-13) على ريشيتنيكوف، المصنف تاسعا عالميا، وبطل العالم عام 2013، ليضرب موعدا مع الجورجي ساندرو بازادزي، الذي أخرج المصري الآخر مهاب سامر من الدور الـ32، بفوزه عليه 15-10.

وكان المصري الآخر محمد عامر، قد أطاح بالأمريكي داريل هومر، المتوج بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016، وذلك بفوزه عليه 15-11، ضمن الدور الـ32.

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وعوض عامر (23 عاما) تأخره 3-9 إلى فوز رائع، ليضرب موعدا في الدور الـ16 لاحقا اليوم السبت، مع الكوري الجنوبي سانغوك أوه، بطل العالم عام 2019.

المصدر: وكالات