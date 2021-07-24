التونسي الجندوبي يقترب من منح بلاده والعرب أول ميدالية في أولمبياد طوكيو

بات التونسي، محمد خليل الجندوبي، على مشارف منح بلاده والعرب، أول ميدالية في أولمبياد طوكيو، بعد بلوغه نصف نهائي منافسات رياضة التايكواندو في فئة 58 كيلوغراما.

وتأهل الجندوبي إلى نصف النهائي، بتغلبه في ربع النهائي، اليوم السبت، على الإثيوبي سولومون ديمسي، بسبب التفاوت بالنقاط، وبنتيجة نهائية 32-9.

وتمكن الجندوبي (19 عاما)، من حسم الجولات الثلاث 10-5، 9-4، و13-0، قبل أن توقف حكمة المباراة، المواجهة بسبب الفجوة الكبيرة في النقاط.

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وبحسب القانون الدولي للعبة التايكواندو، يمكن للحكم إيقاف المباراة عند وصول الفارق بين اللاعبين إلى 20 نقطة في نهاية الجولة الثانية أو في أي وقت بالجولة الثالثة لتفادي الأذية الجسدية.

وفي نصف النهائي، يلتقي الجندوبي مع النجم الكوري الجنوبي الشاب، جون جانغ (21 عاما)، بطل العالم 2019.

وفي حال فوزه، سيضمن التونسي ذهبية أو فضية وزن 58 كيلوغراما، أما في حال الخسارة، فسيخوض مواجهة فاصلة على الميدالية البرونزية مع أحد المتأهلين من الملحق.

المصدر: وكالات