وفاة حارس مرمى الكويتي سطام الحسيني عن 37 عاما

فجعت كرة القدم الكويتية، أمس الجمعة، بخبر وفاة حارس مرمى نادي السالمية الكويتي، سطام الحسيني، عن عمر ناهز 37 عاما.

ووفقا لموقع "kooora"، فقد توفي الحسيني إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال قضائه إجازته الصيفية خارج الكويت.

ونعى الاتحاد الكويتي لكرة القدم الحسيني، وقال في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد، بخالص التعازي والمواساة إلى الأسرة الرياضية وإلى عائلة الحسيني الكرام لوفاة حارس مرمى نادي السالمية، سطام الحسيني، رحمه الله".

يتقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالاتحاد بخالص التعازي والمواساة إلى الأسرة الرياضية وإلى عائلة الحسيني الكرام لوفاة حارس مرمى نادي السالمية سطام الحسيني رحمه الله. pic.twitter.com/uUcFfpyoKc — KuwaitFA (@KuwaitFA) July 23, 2021

ومن جانبه، نعى أسطورة الكرة الكويتية وعميد لاعبي العالم (185 مباراة دولية)، بدر المطوع، الحسيني في تغريدة قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتقل إلى رحمة الله أخوي سطام الحسيني، الله يرحمه، ويغفر له يا رب، ويسكنه فسيح جناته".

إنا لله و إنا إليه راجعون

ولاحول ولا قوة إلا بالله

إنتقل إلى رحمة الله أخوي سطام الحسيني

الله يرحمه و يغفرله يارب و يسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/tO1O0rVYzg — bader al motawaa (@bader_almotawaa) July 23, 2021

وكان الحسيني، الذي بدأ مسيرته مع نادي الجهراء قبل أن ينتقل إلى نادي السالمية، أحد أبرز الحراس في الدوري الكويتي في السنوات القليلة الماضية، كما سبق له خوض تجربة احترافية قصيرة مع نادي بوافيشتا البرتغالي.

المصدر: "kooora" + الاتحاد الكويتي