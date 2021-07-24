أولمبياد طوكيو.. المصري عامر يطيح بحامل فضية ريو 2016

أطاح المصري محمد عامر، بالأمريكي داريل هومر، المتوج بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016، في مبارزة الحسام، وذلك بفوزه عليه 15-11، اليوم السبت، ضمن الدور الـ32 من أولمبياد طوكيو.

وعوض عامر (23 عاما)، تأخره 3-9 إلى فوز رائع، ليضرب موعدا في الدور الـ16 لاحقا اليوم السبت، مع الكوري الجنوبي سانغوك أوه، بطل العالم عام 2019.

وخرجت التونسية، سارة بسبس، من منافسات الدور الـ32 من مبارزة السيف، ولحق بها الجزائري، أكرم بو نابي، الذي ودع مسابقة الحسام في دور الـ64.

وخسرت بسبس، بطلة إفريقيا عام 2019 وحاملة برونزية بطولة العالم عام 2015 في موسكو، أمام الإيطالية إيزولا فيديريكا 14-12، علما بأنها حلت خامسة في أولمبياد ريو 2016.

بينما خسر بو نابي أمام الياباني كايتو ستريتس 9-15 في دور الـ64 من مسابقة الحسام، ولحق به التونسي فارس فرجاني، الذي خرج من الدور الـ32 ضد الإيطالي إنريكو بيري 10-15.

المصدر: أ ف ب